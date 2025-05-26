Диетолог рассказала, какие ягоды подойдут для перекуса при похудении

Клубнику или малину можно выбирать худеющим в качестве перекуса, потому что они являются одними из самых полезных ягод. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Кэролайн Сьюзи.

По ее словам, они содержат большое количество клетчатки, витаминов и натурального сахара. В клубнике есть витамин С, который является важным питательным веществом, в малине — больше клетчатки.

«Всем нам нужны пищевые волокна для поддержания регулярного питания, но они также помогают контролировать уровень сахара и холестерина в крови, что приводит к улучшению здоровья сердца и кишечника», — отметили в сообщении.

Д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова до этого говорила, что клубника содержит большое количество простых углеводов — глюкозы и фруктозы, поэтому ее лучше есть до 16:00, как десерт после основного приема пищи. Вечером от ягод, как и от сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина, объяснила врач. По словам Павловой, в день лучше съедать не более 150-200 г или около пяти-шести крупных или семи-восьми мелких ягод.

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