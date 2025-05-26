Врач объяснила, в какое время безопасно есть клубнику

Клубника содержит большое количество простых углеводов — глюкозы и фруктозы, поэтому ее лучше есть в первой половине дня. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Едим ягоды утром и днем, до 16 часов. И только как десерт после основного приема пищи. Вечером от ягод, как и от сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина», — объяснила врач.

Врач-диетолог Елена Соломатина говорила газете «Известия», что глянцевая клубника без запаха, скорее всего, подверглась химической обработке, поэтому должна вызвать настороженность у покупателя.

По словам Павловой, в день лучше съедать не более 150-200 г или около пяти-шести крупных или семи-восьми мелких ягод. Если клубника выступает в роли перекуса, к ней важно добавить белковые продукты, предупредила эксперт. Например, йогурт, творог или небольшой кусочек сыра.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что клубника, несмотря на свои полезные свойства, является одним из самых распространенных аллергенов, а также способна вызвать проблемы с ЖКТ и почками.

Ранее агроном рассказал, стоит ли опасаться червячков в клубнике.