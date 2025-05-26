На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, в какое время безопасно есть клубнику

Врач Павлова: клубнику лучше есть утром или днем
close
Pexels

Клубника содержит большое количество простых углеводов — глюкозы и фруктозы, поэтому ее лучше есть в первой половине дня. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Едим ягоды утром и днем, до 16 часов. И только как десерт после основного приема пищи. Вечером от ягод, как и от сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина», — объяснила врач.

Врач-диетолог Елена Соломатина говорила газете «Известия», что глянцевая клубника без запаха, скорее всего, подверглась химической обработке, поэтому должна вызвать настороженность у покупателя.

По словам Павловой, в день лучше съедать не более 150-200 г или около пяти-шести крупных или семи-восьми мелких ягод. Если клубника выступает в роли перекуса, к ней важно добавить белковые продукты, предупредила эксперт. Например, йогурт, творог или небольшой кусочек сыра.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что клубника, несмотря на свои полезные свойства, является одним из самых распространенных аллергенов, а также способна вызвать проблемы с ЖКТ и почками.

Ранее агроном рассказал, стоит ли опасаться червячков в клубнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами