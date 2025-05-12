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Врач назвала главные причины йододефицита у большинства россиян

Врач Павлова: курение может усугубить йододефицит
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Shutterstock

Одной из главных причин нехватки йода у большинства россиян является то, что почти вся территория России — это зона йододефицита. Об этом kp.ru рассказала эндокринолог, автор книги «Обман веществ», д.м.н. Зухра Павлова.

Она пояснила, что в связи с этим в еде содержится мало этого микроэлемента. Это особенно опасно для женщин, беременных и подростков. Кроме того, ситуацию усугубляют курение, алкоголь, недостаток селена в рационе и частое употребление сои или крестоцветных. Чтобы справиться с проблемой, врач посоветовала чаще употреблять морскую рыбу, морепродукты и йодированную соль.

«При нехватке йода первая реакция щитовидной железы — увеличиться, чтобы мощнее вбирать весь йод, который есть в еде. При этом образуются узлы — большие и маленькие. И даже один такой узел может начать вырабатывать слишком много гормона», — уточнила Павлова.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Марина Володина до этого говорила, что дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности.

Ранее были названы продукты, которые помогут избежать дефицита йода.

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