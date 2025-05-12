Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила продукты, полезные для щитовидной железы

Врач Тананакина: хурма и фейхоа полезны для щитовидной железы
close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сохранить здоровье щитовидной железы, важно правильно питаться, добавляя в рацион полезные для органа продукты, такие как рыба, водоросли и другие дары моря, богатые йодом, селеном и тирозином. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Кроме того, по ее словам, полезны чеснок, лук, шпинат, хурма и фейхоа. Также специалист посоветовала избегать фастфуда, избытка сахара и глютена, которые нарушают гормональный баланс.

«Щитовидная железа — пример того, как маленький орган может влиять на весь организм. Забота о ней сегодня — это инвестиция в здоровье и качество жизни завтра. Прислушивайтесь к сигналам своего тела и помните: профилактика всегда проще и эффективнее лечения», — отметила Тананакина.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Марина Володина до этого говорила, что дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности.

Ранее врач назвал признаки, которые сигнализируют о дефиците железа у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами