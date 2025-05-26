В Госдуме хотят обеспечить самозанятых россиянок декретом и детскими пособиями

В России необходимо обеспечить самозанятых женщин оплачиваемым больничным отпуском, а также пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет. Это позволит предоставить гарантии 2,4 млн россиянок до 35 лет, которые сегодня исключены из системы соцстрахования. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Напомним, столичные самозанятые, по данным на апрель, заработали более 1,6 трлн рублей – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву. По ее словам, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло 1,97 млн человек – это 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых.

Более половины индивидуальных предпринимателей и самозанятых в стране – это женщины, напомнили авторы инициативы. Причем они платят налоги, вносят большой вклад в развитие экономики, но при этом не имеют права на поддержку в период беременности и материнства.

«Среди девушек до 35 лет бизнесом занимаются 2,4 миллиона самозанятых. Однако сейчас они полностью исключены из системы соцстрахования», — подчеркивается в документе.

Депутаты назвали эту ситуацию несправедливой, призвав включить самозанятых в категорию людей, которые могут добровольно платить взносы в ОМС и формировать резерв на выплату пособий по беременности, родам, а после – по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

Напомним, с 2026 года в России заработает эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут начать вносить страховые взносы. Это позволит им при выходе на больничный получать выплаты по временной нетрудоспособности. Однако кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финуниверситета при правительстве РФ Дарья Некипелова считает, что выгода такого механизма неоднозначная — лучше предложить занятым в этой сфере другие, более эффективные инструменты.

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