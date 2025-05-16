Самозанятым объяснили, выгодно ли им платить страховые взносы ради больничного

С 2026 года в России заработает эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут начать вносить страховые взносы. Это позволит им при выходе на больничный получать выплаты по временной нетрудоспособности. Однако выгода такого механизма неоднозначная — лучше предложить занятым в этой сфере другие, более эффективные инструменты, заявила кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финуниверситета при правительстве РФ Дарья Некипелова Общественной Службе Новостей.

Важно не забывать о психоэмоциональном портрете самозанятого – это человек, который привык надеяться на себя, а не на государство, и брать ответственность в свои руки, заявила специалист. По сути, речь идет о начинающих предпринимателях, для которых нужны более выгодные инструменты, считает она.

«Государство должно предложить самозанятому такой механизм, взвесив все преимущества и недостатки, все издержки и преференции которого, самозанятый поймет, что это выгодно, и будет им пользоваться», — заявила экономист. — «В ином случае трудно представить, как можно обязать человека участвовать в подобного рода программах».

Напомним, по новой модели самозанятые смогут сами выбирать размер пособия в случае нетрудоспособности и соответственно делать отчисления. Чем выше платежи каждый месяц, тем больше возмещение получит гражданин во время болезни. Размер выплат будет связан с выбранной страховой суммой, которая не может быть ниже МРОТ. Право на получение больничных возникает после шести месяцев непрерывных взносов. Если пособия не использовать длительное время, размер отчислений в Соцфонд для самозанятых будет снижен на 10% после 18 месяцев и на 30% после двух лет. Размер пособий будет зависеть от страхового стажа.

Ранее самозанятых предупредили об усилении контроля налоговой.