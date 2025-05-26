Россиянам рассказали, как часто нужно обследовать щитовидную железу

После 40 лет необходимо ежегодно проводить обследование щитовидной железы, а до 39 лет — один раз в три года. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Вероника Очирова, заболевания щитовидной железы чаще встречаются у женщин после 30 лет — это связано с гормональными изменениями, беременностью и аутоиммунной предрасположенностью.

«Беременным и кормящим женщинам периодичность обследований назначает врач. Например, будущим матерям анализы, вероятнее всего, нужно будет сдавать один раз в первом триместре. Это связано с тем, что гормональный фон женщины в таком состоянии меняется», — сказала в свою очередь Уланкина.

Она добавила, что внеплановое обследование необходимо провести при появлении таких симптомов, как резкое снижение или набор веса, ощущение кома в горле, перепады настроения, зябкость или приливы жара.

Главный внештатный специалист, эндокринолог минздрава Московской области Инна Мисникова до этого говорила, что в рационе человека, не живущего рядом с морем, как правило, недостаточно йода, который поддерживает нормальную работу щитовидной железы. Добавление в пищу йодированной соли, по ее словам, поможет восполнить дефицит.

Ранее врач перечислила продукты, полезные для щитовидной железы.