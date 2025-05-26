На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как часто нужно обследовать щитовидную железу

Врач Уланкина: после 40 лет щитовидную железу необходимо проверять ежегодно
close
Freepik

После 40 лет необходимо ежегодно проводить обследование щитовидной железы, а до 39 лет — один раз в три года. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Вероника Очирова, заболевания щитовидной железы чаще встречаются у женщин после 30 лет — это связано с гормональными изменениями, беременностью и аутоиммунной предрасположенностью.

«Беременным и кормящим женщинам периодичность обследований назначает врач. Например, будущим матерям анализы, вероятнее всего, нужно будет сдавать один раз в первом триместре. Это связано с тем, что гормональный фон женщины в таком состоянии меняется», — сказала в свою очередь Уланкина.

Она добавила, что внеплановое обследование необходимо провести при появлении таких симптомов, как резкое снижение или набор веса, ощущение кома в горле, перепады настроения, зябкость или приливы жара.

Главный внештатный специалист, эндокринолог минздрава Московской области Инна Мисникова до этого говорила, что в рационе человека, не живущего рядом с морем, как правило, недостаточно йода, который поддерживает нормальную работу щитовидной железы. Добавление в пищу йодированной соли, по ее словам, поможет восполнить дефицит.

Ранее врач перечислила продукты, полезные для щитовидной железы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами