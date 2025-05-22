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Названо простое средство для профилактики заболеваний щитовидной железы

Врач Мисникова: йодированная соль поддерживает работу щитовидной железы
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Freepik

В рационе человека, который не живет рядом с морем, как правило, недостаточно йода, который поддерживает нормальную работу щитовидной железы. Добавление в пищу йодированной соли поможет восполнить дефицит. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова.

«Вот такая простая мера, она (йодированная соль. — «Газета.Ru») позволяет значительно снизить проблемы, связанные с йододефицитом», — сказала специалист.

Она напомнила, что если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов (гипертиреоз), могут возникнуть проблемы с сердцем, а если слишком мало (гипотериоз), появляется усталость, снижается концентрация внимания, ухудшается память.

Недавно ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) установили, что вегетарианцы и веганы могут быть подвержены повышенному риску развития гипотиреоза.

Как предполагают исследователи, важную роль в этом может играть дефицит йода. В растительных продуктах этого микроэлемента, как правило, содержится мало. Основной его источник — морепродукты и молочные продукты.

Ранее врач назвала главные причины йододефицита у большинства россиян.

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