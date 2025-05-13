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Дачникам рассказали, как защитить деревья от вредителей и болезней

Pravda.Ru: опрыскивание деревьев на даче защитит их от вредителей и болезней
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Опрыскивание деревьев на дачном участке поможет снизить риск появления вредителей и болезней, его можно проводить с помощью парафинового раствора. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Для этого нужно развести 100 мл жидкого парафина в 5 л теплой воды и тщательно обработать стволы и ветви с помощью пульверизатора. Кроме того, можно сделать натуральные травяные настои на основе чеснока, лука, полыни, лопуха или тысячелистника. В этом случае 200-300 г сушеных трав или 500 г свежих листьев нужно залить 10 л воды, процедить через сутки и развести водой в соотношении 1:2.

«Опрыскивайте только в сухую, безветренную погоду — дождь смоет раствор, а ветер разнесет его на ненужные участки», — подчеркнули в сообщении.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей.

Ранее эксперты рассказали дачникам, как защитить растения от вредителей без химии.

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