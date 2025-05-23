Составлен рейтинг регионов России с лучшим пляжным отдыхом у рек и озер

Рейтинг российских регионов, подходящих для пляжного отдыха у рек и озер, возглавила Тверская область с озером Селигер. Подходит это место как для спокойного семейного времяпрепровождения, так и для активного туризма, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков «Яндекс Путешествий».

На Селигере можно сплавляться на байдарках, гулять по лесным маршрутам, рыбачить, кататься на лодках. Причем пляжи на этом озере в основном песчаные. Популярностью пользуется так называемая Майская коса на острове Городомля, а также острова Кличен и Хачин.

Что касается стоимости отдыха, то одна ночь в отеле Осташкова стоит от 2,5 тыс. рублей.

На второе место эксперты поставили озеро Тургояк в Челябинской области, подчеркнув, что это один из самых чистых и живописных водоемов в России. Стоимость отеля на берегу Тургояка стартует от 4 тыс. рублей.

Хорошо подходит для пляжного отдыха и Самарская область, где наиболее полноводна Волга, много красивых и разнообразных пляжей. Популярностью пользуется, например, Красноглинский пляж на острове Серный. Отель в Самаре на берегу Волги обойдется туристам в 4,5 тыс. рублей за ночь.

Также аналитики включили в рейтинг Онежское и Ладожское озера в Карелии, подчеркнув, что они являются центром туристической жизни живописного региона. Стоимость проживания здесь варьируется от 2,3 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, в топ вошло озеро Большое Яровое в Алтайском крае, которое славится чистой минеральной водой, близкой по составу к Мертвому морю. Проживание здесь варьируется от 3 тыс. до 9 тыс. рублей за ночь.

До этого сообщалось, что в рамках единой субсидии на 2025–2027 годы регионы России получат 27 млрд рублей на создание туристической инфраструктуры. Такая субсидия выделяется регионам, чтобы в стране росло количество туристических поездок, в рамках этого нацпроекта планируется к 2030 году увеличить число турпоездок до 140 млн.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.