Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе клубники

При выборе клубники важно смотреть на их чашелистики — они должны быть зелеными, а сами ягоды — сухими, упругими, без темных пятен. Об этом kp.ru рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» Роскачества Ирина Козий.

«Самая вкусная клубника та, что не путешествовала далеко и собрана спелой. Ее выдает аромат», — отметила она.

В упаковке ягоды должны быть одного размера, поскольку это указывает на то, что их не перекладывали многократно. На дне контейнера не должно быть сока или подгнивших плодов. Козий порекомендовала не покупать мятую клубнику с пятнами, влажной поверхностью или совсем без аромата. Кроме того, не стоит приобретать сухие ягоды с пожелтевшими листьями.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что клубника, несмотря на свои полезные свойства, является одним из самых распространенных аллергенов, а также способна вызвать проблемы с ЖКТ и почками. По ее словам, содержащиеся в ней органические кислоты могут повышать кислотность желудочного сока. Людям с повышенной кислотностью рекомендуется употреблять клубнику в умеренных количествах.

Ранее врач объяснила, в какое время безопасно есть клубнику.