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Врач рассказала о вреде клубники

Нутрициолог Гузман: клубника — один из самых распространенных аллергенов
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Клубника, несмотря на свои полезные свойства, является одним из самых распространенных аллергенов, а также способна вызвать проблемы с ЖКТ и почками. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Клубника – вкусная и полезная ягода, которая может принести много пользы для здоровья. Однако не стоит забывать о возможных противопоказаниях. Клубника — один из самых распространенных аллергенов. Люди, страдающие аллергией на пыльцу березы, чаще всего испытывают аллергическую реакцию и при употреблении клубники или других фруктов. Клубника может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ее следует употреблять с осторожностью людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями ЖКТ. Кроме того, содержащиеся в ней органические кислоты могут повышать кислотность желудочного сока. Людям с повышенной кислотностью рекомендуется употреблять клубнику в умеренных количествах. Любимое летнее лакомство также содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию», — предупредила Гузман.

Перед употреблением клубники врач посоветовала обязательно снимать с нее плодоножку – в ней скапливается большая часть пестицидов, которыми нередко загрязнена ягода.

Ранее врач перечислила полезные свойства клубники.

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