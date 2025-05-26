На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мешают сразу всем»: эксперты нашли способ решить проблему с электросамокатами

Автоэксперт Шапарин: запрет на аренду электросамокатов – это выстрел себе в ногу
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге обсуждается возможность полного запрета аренды электросамокатов, в прошлом году такая же тема поднималась в столичном регионе. Однако это лишь полумера, которую можно приравнять к выстрелу в ногу самому себе, убежден вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Утверждение этой инициативы закончится тем, что все начнут покупать себе самокаты, из-за чего контролировать их станет еще сложнее, объяснил он 360.ru.

«Это даже не половинчатое решение, это такой своеобразный выстрел себе в ногу. Потому что пользователи прокатных самокатов просто купят их себе и выпадут из зоны контроля», — предупредил специалист.

В этом случае контролировать скоростной режим и прочие правила езды на самокатах будет крайне трудно, добавил он.

Действительно эффективной мерой может стать совершенствование инфраструктуры, а именно – создание отдельных дорожек для электросамокатов, вне пешеходных тротуаров и велодорожек, считает председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Он напомнил, что обычно электросамокатчики ездят со скоростью 26 км/ч, а велосипедисты не более 10-15 км/ч. Это означает, что самокатчики мешают и несут угрозу всем – как пешеходам, так и владельцам других видов средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В любом случае принимать меры в этом направлении необходимо, так как сегодня, несмотря на попытки ограничить скорость СИМ, отследить локации передвижения и так далее, количество аварий с участием самокатчиков не снижается, подчеркнул Соколов.

«Оставить все как есть — это значит наверняка потерять еще несколько человек погибшими и пострадавшими», — заключил он.

До этого представители кикшеринговых компаний призвали ввести обязательную верификацию пользователей пунктов проката электросамокатов через портал «Госуслуг». По их мнению, это станет гарантией комфорта и безопасности участников дорожного движения, в том числе это позволит строже контролировать запрет на допуск детей и подростков. Вместе с тем представители отрасли предложили создать единые стандарты по контролю за сервисами кикшеринга – так, помимо запрета за поездки детям, необходимо, по их мнению, ввести максимально допустимое количество самокатов на улицах, понизить максимально допустимую скорость и ввести штрафы за нарушения.

Ранее сообщалось, что в РФ значительно возросли штрафы за использование самокатов несовершеннолетними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами