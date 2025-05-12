В РФ значительно возросли штрафы за использование самокатов несовершеннолетними

В России в трое выросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах

В России в три раза возросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент МГПУ Максим Тишаков.

Он отметил, что взятые в аренду через популярные сервисы электросамокаты нередко используются несовершеннолетними, что приводит к повышенной аварийности. При этом предусмотренная законодательством административная ответственность за нарушение установленных правил дорожного движения в виде штрафа в размере до полутора тысяч рублей является недостаточной.

Поэтому коммерческие организации, которые предоставляют напрокат средства индивидуальной мобильности (СИМ), устанавливают в договорах запрет управления арендованным электросамокатом для не достигших 16 лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия.

Юрист отметил, что штраф за такое нарушение с конца апреля у нескольких сервисов увеличился с 10 до 30 тыс. рублей. В Москве штраф уже составляет 100 тыс. рублей.

11 мая сообщалось, что в Москве родители школьников, которые проехали на электросамокате толпой, заплатят 100 тысяч рублей.

Ранее пожилая самокатчица упала в парке и отсудила 400 тысяч рублей.