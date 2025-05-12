Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ значительно возросли штрафы за использование самокатов несовершеннолетними

В России в трое выросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах
close
Shutterstock

В России в три раза возросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент МГПУ Максим Тишаков.

Он отметил, что взятые в аренду через популярные сервисы электросамокаты нередко используются несовершеннолетними, что приводит к повышенной аварийности. При этом предусмотренная законодательством административная ответственность за нарушение установленных правил дорожного движения в виде штрафа в размере до полутора тысяч рублей является недостаточной.

Поэтому коммерческие организации, которые предоставляют напрокат средства индивидуальной мобильности (СИМ), устанавливают в договорах запрет управления арендованным электросамокатом для не достигших 16 лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия.

Юрист отметил, что штраф за такое нарушение с конца апреля у нескольких сервисов увеличился с 10 до 30 тыс. рублей. В Москве штраф уже составляет 100 тыс. рублей.

11 мая сообщалось, что в Москве родители школьников, которые проехали на электросамокате толпой, заплатят 100 тысяч рублей.

Ранее пожилая самокатчица упала в парке и отсудила 400 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами