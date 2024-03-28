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В Дептрансе прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Москве

Руководитель проектов Дептранса Стасюк: запрета самокатов в Москве не будет

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Антон Денисов/РИА Новости

В Москве не планируется запрещать работу сервисов аренды электросамокатов, как произошло в Париже в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проектов новой мобильности департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Полину Стасюк.

«Наша основная задача — это выявлять опасные участки, менять в них инфраструктуру, вводить медленные зоны и также работать с личными СИМ, чтобы они стали также безопасны как шеринговые, чтобы у них была автоматом занижена скорость, и эти медленные зоны на них тоже действовали. Не запрещать самокаты, а переделывать опасные участки», — заявила Стасюк.

До этого стало известно, что Московская городская дума планирует ускорить повышение штрафов для водителей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции.

Кроме того, замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский заявил о необходимости ограничить скорость передвижения на электросамокатах и других СИМ до 20 км/ч. Сейчас в столице действует ограничение скорости в 25 км/ч, также существуют зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» обновил Lada Niva Bronto и повысил стоимость.

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