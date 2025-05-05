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В России призвали запретить аренду самокатов без верификации на «Госуслугах»

360.ru: кикшеринги предложили верифицировать пользователей через «Госуслуги»
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«Газета.Ru»

В России необходимо ввести обязательную верификацию пользователей пунктов проката электросамокатов через портал «Госуслуг». С такой инициативой представители кикшеринговых компаний выступили в беседе с 360.ru.

Система верификации в каждом городе, где есть возможность взять самокат напрокат, станет гарантией комфорта и безопасности участников дорожного движения, в том числе это позволит строже контролировать запрет на допуск детей и подростков, подчеркнули в пресс-службе сервиса «Самокаты» от Яндекс Go.

«Одним из способов верификации может стать ЕСИА — учетная запись, которую используют на портале госуслуг», — добавили в компании.

Также представители отрасли предложили создать единые стандарты по контролю за сервисами кикшеринга – так, помимо запрета за поездки детям, необходимо, по их мнению, ввести максимально допустимое количество самокатов на улицах, понизить максимально допустимую скорость и ввести штрафы за нарушения.

Подобные меры станут хорошим инструментом для наведения порядка в городах, где пока нет всей необходимой инфраструктуры для электросамокатов, подчеркивают эксперты.

С необходимостью введения верификации на «Госуслугах» согласились в и в компании Whoosh – там отметили, что это позволит расширить возможности сервиса и запретить услуги злостным нарушителям. После регистрации на «Госуслугах» пользователям можно давать «плюшки» за большее доверие – например, им предоставят продвинутый режим для поездок, добавили в пресс-службе компании.

До этого депутаты предложили убрать самокаты и электровелосипеды с тротуаров на выделенные полосы у края проезжей части. Они объясняют это ростом аварийности – так, за прошлый год, по данным МВД, ДТП с индивидуальным транспортом выросло на 43%. Подробнее о мнениях законодателей и экспертов отрасли о необходимых изменениях – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили ввести госоператора для контроля над электросамокатами.

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