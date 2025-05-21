Агроном рассказал, стоит ли опасаться червячков в клубнике

Различные червячки в клубнике могут указывать на то, что ягода не ядовита и ее не обрабатывали огромным количеством химии, поэтому не стоит опасаться их. Об этом Life рассказал фермер, агроном Вячеслав Хондырев.

«Для того, чтобы не было никаких червячков, ягоды и все продукты сельского хозяйства обрабатывают задолго до урожая и во время хранения, перед транспортировкой. Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии», — сказал эксперт.

По его мнению, в случае, если после покупки на ягодах были обнаружены единичные паразиты, их стоит просто промыть, поскольку они портят только внешний вид, а не товар в целом. При этом Хондырев предостерег россиян от покупки продукта, в котором много червячков.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что клубника обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, помогает в профилактике остеоартрита и защищает здоровье мозга.

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