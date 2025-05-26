На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Доведет до психиатра»: россиян предупредили об опасности сближения с ИИ

Психолог Никольская: сильное сближение с ИИ грозит тяжелыми сдвигами психики
close
Freepik

Уход людей в виртуальную реальность и выбор в пользу общения с искусственным интеллектом, а не с настоящими людьми объясняется чувством одиночества и желанием людей контролировать свою жизнь. Такое общение гарантирует, что человека не бросят, примут со всеми недостатками. Однако чрезмерное сближение с ИИ и «сбегание» от реальности грозит проблемами, в том числе – тяжелыми сдвигами психики, предупредила психолог Алена Никольская в беседе с 360.ru.

Все чаще возникают ситуации, когда пользователи предпочитают дружить и общаться с ИИ, а не с реальными людьми – по мнению специалиста, это связано со страхом повторной травматизации в отношениях, желании оградиться от всех рисков.

«Отношения с ИИ в этом плане стерильно безопасны: он всегда в доступе, никогда не сделает тебя виноватым и может даже разговаривать тем голосом, который ты ждешь, — пояснила психолог. — Например, виртуальный друг способен переходить на доверительный шепот или, наоборот, беседовать энергично, во всем подстраиваясь под пользователя».

Однако такое сближение с ИИ опасно, особенно тем, кто итак имеет нестабильное психическое состояние. Например, если у человека социофобия, то попытки компенсировать общение с помощью ИИ грозят тем, что чувство одиночества станет только острее, контактов с людьми – еще меньше. В итоге люди будут думать, что иметь обычных друзей и партнеров они не могут, их зависимость от ИИ на этом фоне вырастет, что приведет к тяжелым сдвигам в психике.

«Если у человека при этом какое-либо пограничное состояние или психиатрия, то симптомы усилятся, а это уже крупные проблемы», — предупредила Никольская.

Она подчеркнула, что также опасны попытки заменить психолога на ИИ, так как речь идет о технологиях, не имеющих эмпатии. Помочь нейросети могут только на уровне поддерживающей беседы, а вот за квалифицированной помощью важно обратиться к настоящему специалисту, подчеркнула эксперт.

Психолог порекомендовала стараться контролировать общение с нейросетями и не выбирать его вместо реальной жизни, отслеживая грань, переходить за которую опасно.

«Под ногами должна быть твердая почва реального, живого общения с живым человеком», — заключила специалист.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая завила, что сейчас российские дети и подростки начали активно обращаться к искусственному интеллекту за помощью, заменив психологов на ChatGPT. Также они считают нейросети друзьями, а, например, «Алису» — членом семьи. Кроме того, сегодня каждый десятый зумер хочет заменить своего босса-человека на ChatGPT, так как видит в нем потенциально более доброго, справедливого и непредвзятого руководителя, чем их нынешние начальники-люди. Депутат назвала это крайне тревожащей ситуацией, подчеркнув, что пока законодатели эту сферу никак не контролируют.

Ранее ChatGPT сочли более эффективным, чем 80% российских психологов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами