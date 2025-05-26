Подданный Нидерландов Харри Йоханнес ван Вурден, осужденный на три года колонии за нападение на сотрудника полиции в Москве, ранее был награжден за помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Суд учел нахождение супруги ван Вурдена в декретном отпуске, наличие положительных характеристик по месту жительства и трудоустройства, благодарственных писем и грамот за оказание помощи участникам СВО, а также наличие малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

25 декабря прошлого года суд приговорил иностранца Харри Йоханнеса ван Вурдена к трем годам колонии за нападение на сотрудника полиции.

Инцидент произошел в октябре. Мужчина сбил дорожный знак, обозначающий парковочное место у итальянского посольства недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. Охраняющий диппредставительство сотрудник полиции сделал мужчине замечание, в ответ Харри Йоханнес ударил его в лицо.

В Азове (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) задержанная женщина ударила сотрудницу полиции.