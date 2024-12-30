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В Азове задержанная женщина ударила сотрудницу полиции

В Азове местная жительница напала на полицейскую после задержания
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Телеграм-канал Че по Ростову?

В Азове Ростовской области задержанная женщина напала на сотрудницу полиции в отделении. Подробности сообщил Telegram-канал Vkurserostov.

«Во время пребывания в участке она ударила капитана полиции по бедру, в результате чего сотрудница упала и получила травмы грудной клетки и ушиб кисти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину повторно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Азовчанке грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения — запрет определенных действий.

25 декабря суд в Москве приговорил иностранца Харри Йоханнеса ван Вурдена к трем годам колонии за нападение на сотрудника полиции.

Инцидент произошел в октябре. Мужчина сбил дорожный знак, обозначающий парковочное место у итальянского посольства недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. Охраняющий диппредставительство сотрудник полиции сделал мужчине замечание, в ответ Харри Йоханнес ударил его в лицо.

Ранее сообщалось о происшествии на Алтае, где пациент набросился на фельдшера в машине скорой.

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