Напавшего на полицейского в Москве голландца приговорили к трем годам колонии

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии напавшего на полицейского голландца

Суд приговорил голландца Харри Йоханнеса ван Вурдена, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции возле здания посольства Италии в центре Москвы, к трем годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Хамовнический районный суд города Москвы решил: приговорить к трем годам колонии общего режима подданного Нидерландов Харри Йоханнеса ван Вурдена», — зачитала текст приговора судья.

62-летний голландец был задержан 3 октября. Это произошло после того, как подданный королевства Нидерланды сбил дорожный знак, обозначающий парковочное место у итальянского посольства недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. Охраняющий диппредставительство сотрудник полиции сделал мужчине замечание, в ответ Харри Йоханнес ударил его в лицо.

4 октября Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Нидерландов. Иностранцу предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Ленобласти пенсионер бросался с ножом на прохожих и угрожал полицейским.