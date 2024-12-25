Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Напавшего на полицейского в Москве голландца приговорили к трем годам колонии

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии напавшего на полицейского голландца
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд приговорил голландца Харри Йоханнеса ван Вурдена, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции возле здания посольства Италии в центре Москвы, к трем годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Хамовнический районный суд города Москвы решил: приговорить к трем годам колонии общего режима подданного Нидерландов Харри Йоханнеса ван Вурдена», — зачитала текст приговора судья.

62-летний голландец был задержан 3 октября. Это произошло после того, как подданный королевства Нидерланды сбил дорожный знак, обозначающий парковочное место у итальянского посольства недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. Охраняющий диппредставительство сотрудник полиции сделал мужчине замечание, в ответ Харри Йоханнес ударил его в лицо.

4 октября Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Нидерландов. Иностранцу предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Ленобласти пенсионер бросался с ножом на прохожих и угрожал полицейским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами