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Во Владивостоке отравились более 10 студентов

Прокуратура сообщила, что во Владивостоке отравились 14 студентов
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Shutterstock

Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете отравились 14 студентов. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 21 мая 2025 года 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся. У студентов подозрение на острое кишечное отравление.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, добавили в ведомстве.

В марте сообщалось, что в Москве шесть студентов МГУ отравились в учебное время. По информации Telegram-канала SHOT, все учащиеся ели в столовой корпуса химического факультета. Спустя некоторое время их госпитализировали с кишечной инфекцией. В столовой отобрали пробы пищевой продукции, у персонала и пострадавших взяли анализы.

Кроме того, массовое отравление студентов произошло в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета. В больницы попали 28 человек. Состояние пациентов оценивалось как близкое к удовлетворительному. По данным Ural Mash, студенты ели в местной столовой.

Ранее в филиале университета МВД произошло массовое отравление курсантов.

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