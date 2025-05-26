В России возросли продажи самогонных аппаратов

РИА Новости: спрос на самогонные аппараты в России вырос на треть

В этом году в России на треть увеличился спрос на самогонные аппараты и наборы для домашнего пивоварения. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков «АТОЛ Онлайн» сообщает РИА Новости.

Так, объем продаж самогонных аппаратов вырос на 37%. При этом средняя цена аппарата уменьшилась на 2%, составив 8898 рублей. На 35% увеличилось приобретение комплектов для приготовления пива. В то же время спрос на комплекты для приготовления настоек сократился на 16%.

28 марта глава Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Игорь Алешин призвал навести порядок на рынке самогоноварения, в том числе ввести правило, согласно которому аппараты для изготовления спиртного напитка можно будет реализовать только по паспорту.

В декабре 2024 года Минздрав РФ сообщил о разработке предложений по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов.