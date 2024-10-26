По делу о взятках в метро Москвы произошел новый арест

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора акционерного общества «ВО «Технопромимпорт»» Яну Талипову по делу о взятках в столичном метрополитене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, руководство АО «ВО «Технопромимпорт»» с целью хищения выделенных департаментом строительства Москвы средств в декабре 2019 года заключило с литовской фирмой UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 млрд рублей. При этом на самом деле заказ был размещен на двух белорусских предприятиях и обошелся в 937 млн рублей. С 2020 по 2024 год московский метрополитен получил около 200 тысяч комплектов полушпал, которые, по данным экспертизы, оказались несоответствующими по качеству.

Накануне стало известно, что Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 декабря первого заместителя начальника городского метрополитена Дмитрия Дощатова. Чиновник также арестован по делу о получении взятки.

Ранее задержали главу администрации Зернограда.