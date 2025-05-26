Эксперт предупредила о новой мошеннической схеме с финансовой разведкой

Телефонные аферисты могут представляться сотрудниками финансовой разведки и просить передать им деньги для хранения на отдельном счете. Об этом заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

«Звонят мошенники и представляются сотрудниками в том числе финансовой разведки», — отметила она.

Аферисты обещают россиянам помочь сохранить сбережения и для этого просят снять все деньги и передать их якобы сотруднику ведомства, предупредила Храпунова.

Аналитик добавила, что финансовая разведка не работает с физическими лицами, а отдельного или безопасного счета не существует.

24 мая заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил, что в России появился новый способ цифрового обмана, при котором мошенники представляются сотрудниками поликлиник и под видом перевода на «электронную медкарту» получают доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

По его словам, злоумышленники звонят людям и сообщают, что их бумажные медицинские карты скоро будут аннулированы. Под предлогом перевода на цифровой формат они просят продиктовать СНИЛС и код из СМС — именно это позволяет получить доступ к личному кабинету на портале.

Ранее были раскрыты самые циничные схемы мошенников по краже денег у пенсионеров.