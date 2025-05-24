В России набирает популярность новая схема мошенничества

В России появился новый способ цифрового обмана, при котором мошенники представляются сотрудниками поликлиник и под видом перевода на «электронную медкарту» получают доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники звонят людям и сообщают, что их бумажные медицинские карты скоро будут аннулированы. Под предлогом перевода на цифровой формат они просят продиктовать СНИЛС и код из смс — именно это позволяет получить доступ к личному кабинету на портале.

На этом мошенническая схема не заканчивается. После взлома аккаунта жертве начинают звонить якобы представители ЦБ, МВД или Росфинмониторинга. Под видом защиты от утечки данных они убеждают человека перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Для убедительности аферисты используют поддельные документы, служебные номера и записи разговоров.

Шейкин отметил, что такая схема — очередной пример того, как цифровые технологии могут использоваться в преступных целях. Он подчеркнул, что настоящие врачи и сотрудники госучреждений никогда не запрашивают по телефону СНИЛС, коды из смс и тем более не говорят о переводе денег.

Сенатор напомнил, что переход на электронные медицинские карты осуществляется централизованно и не требует никаких действий от граждан. Он также призвал россиян быть особенно внимательными к звонкам, в которых упоминаются «цифровизация», «безопасные сервисы» и «нововведения в медицине» – эти фразы все чаще используют мошенники для создания иллюзии официальности.

По словам Шейкина, в условиях усложняющихся схем обмана необходимо усилить информационную работу, чтобы люди точно понимали, когда речь идет о реформах, а когда — о попытке их обмануть.

Ранее в Тверской области предприниматель инвестировал в мошенников 5,4 млн рублей.