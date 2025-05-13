Раскрыты самые циничные схемы мошенников по краже денег у пенсионеров

Депутат Немкин: у мошенников есть четыре циничных схемы по обману пенсионеров

Мошенники часто направляют свои схемы на выманивание средств у пенсионеров – это самая циничная и распространенная форма их преступлений. Они пользуются доверчивостью и уязвимостью пожилых людей, при этом чаще всего применяют четыре основных схемы обмана, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Злоумышленники в попытке добиться своего используют психологические уловки и различные технологии. Так, одной из распространенных схем является создание фальшивых сайтов банков и госструктур – преступники оформляют их в похожем дизайне, а затем под предлогом проверки информации или выдачи компенсации просят от пенсионеров ввести свои паспортные данные, СНИЛС, номер карты или код из смс. Это дает им возможность быстро завладеть доступом ко всем средствам пенсионера.

Вторая распространенная схема – это обещания различных выплат, бонусов, возврата утраченных средств.

«Пенсионерам обещают деньги от несуществующих фондов или госпрограмм, но для получения «перевода» просят внести небольшую предоплату или «госпошлину», — пояснил депутат. — Такие схемы нередко сопровождаются доверительным тоном и поддельными отзывами от якобы уже получивших выплаты, что усиливает эффект достоверности».

Также часто применяется схема обмана с предложением приобрести какой-то «чудо-товар», например, лекарство или медицинский прибор. В результате пожилой человек переводит деньги за несуществующие или бесполезные вещи, предупредил Немкин.

Еще одна популярная у преступников тактика – это предложение «социальной помощи», когда пенсионерам звонят от лица работников соцслужб, ПФР или волонтеров. Они обещают своим жертвам назначение каких-то выплат, проведение перерасчетов или льготы, запрашивая за это данные паспорта и реквизиты банковских карт.

Для защиты пожилых людей от мошенников депутат призвал проводить активную просветительскую работу, не прекращая при этом внедрять различные технологии. Участвовать в информационной кампании должны банки, соцслужбы, родственники пенсионеров и СМИ, заключил парламентарий.

До этого эксперты предупредили, что мошенники начали предлагать россиянам платить сотни евро за просмотр контента в соцсетях. В соцсетях они размещают объявления о способе заработка, в таких постах содержатся ссылки на сайты мошенников. Перейдя по ней, пользователь вводит и оставляет свои персональные данные.

Уже после этого ему приходит ссылка на бот с розыгрышем, в котором говорится о выигрыше приза. Однако для его получения необходимо перевести деньги. Так доверчивые пользователи и лишаются средств.

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