Пьяный мужчина сломал 200-летний трон во дворце Вьетнама

Во Вьетнаме задержали мужчину, сломавшего подлокотник древнего трона, признанного «национальным достоянием», передает CNN.

В статье отмечается, что трон был создан для представителей последней императорской династии во Вьетнаме — Нгуен, правящей с 1802 по 1945 год. Ее члены основали город Хюэ и сделали его столицей. Королевские дворцы, ритуальные места и гробницы и другие объекты в населенном пункте включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местные СМИ уточняют, что сломанный трон находится во дворце Тхай Хоа, «самом важном сооружении» Хюэ. Там проходили торжественные церемонии и располагался императорский двор. Мужчина с «признаками сильного опьянения» 24 мая проник за ограждение вокруг экспоната, взобрался на трон, начал бессвязно кричать и в итоге сломал левый подлокотник кресла. Полиция задержала злоумышленника и направила его на психиатрическую экспертизу. Меры безопасности на территории, где расположены памятники, были ужесточены.

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