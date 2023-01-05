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Российского туриста арестовали в Индии за подъем на священный холм Аннамалаи

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Depositphotos

В Индии задержали 34-летнего туриста из России за восхождение на священный холм Аннамалаи. Об этом сообщает The Hindu.

В публикации отмечается, что уроженец города Каменск-Уральский в Свердловской области и еще двое путешественников прошли по тому же маршруту, что и религиозные деятели в ходе фестиваля огней «Картигай Дипам».

Уже на вершине холма россияне запустили коптер, на который сняли индуистский храм Аннамалаияра, посвященный Шиве, утверждает издание.

По словам сотрудника лесного отдела Тируваннамалайского района, у задержанного туриста есть действительная виза до октября 2023 года.

Отмечается, что на холм можно подниматься только во время «Картигай Дипам», получив специальное разрешение. 

Ранее официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж заявила, что гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед польским судом по обвинению в шпионаже.

Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности, отметила она.

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