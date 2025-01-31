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От памятника Кикиморе в Кирове остались только ноги

Автор проекта «Вятская Кикимора» Останин оценил ущерб от вандалов в 200 тысяч рублей
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Telegram-канал «Пешком по Вятке»

От памятника Кикиморе в парке Гагарина в Кирове остались только ноги. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на местную администрацию.

Неизвестные вандалы лишили скульптуру высотой 35 сантиметров туловища. Всего в городе семь таких скульптур, их периодически ломают, уточнили в администрации.

«Это был совместный проект волонтеров и администрация территориального управления Первомайского района около 10 лет назад, текущий глава администрации Вячеслав Симаков был тогда руководителем территориального управления, он этот вопрос курировал. Фигурки периодически ломают, это не первый раз», — рассказал источник в администрации, добавив, что скульптуру восстановят и сейчас.

Куратор проекта «Вятская Кикимора» Александр Останин оценил ущерб от действий вандалов в 200-250 тысяч рублей. Сейчас волонтеры собираются подать заявление в полицию по факту кражи скульптуры.

«У кого-то руки периодически чешутся, бывает, что случайно сломают, но чаще намеренно. У нас план действий такой: мы узнаем у полиции, на что вообще рассчитывать, потому что если есть вероятность ее вернуть, то ее проще будет отремонтировать, если нет, то месяц-два уйдет на изготовление полностью новой, новая примерно стоит 200-250 тысяч рублей», — объяснил он.

Кикиморы стали достопримечательностью Кирова и символизируют различные понятия — удачу, любовь, искренность.

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