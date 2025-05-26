У стелы на Камчатке заметили двух голодных бурых медведей

На Камчатке заметили двух бурых медведей, которые обследовали стелу. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, хищники после спячки искали пищу между Елизовским и Усть-Большерецким районами края, но не обнаружили ничего съедобного.

Два дня назад заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае опубликовал на своей странице в соцсети видео «танцующего» медведя. Согласно посту, хищники начали бороться за территорию у самого популярного дерева. Этим «танцем» они метят его, чтобы дать знать сородичам о своем статусе и о том, что место занято. В заповеднике объяснили, что наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона.

После вопроса одного из подписчиков в комментариях в «Тунгусском» рассказали, что человек чувствует не очень ярко выраженный запах на месте «танца». Кроме того, на дереве после движений хищника остаются небольшие клочки шерсти.

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