На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У стелы на Камчатке заметили двух голодных бурых медведей

В сети появилось видео двух голодных медведей, обследующих стелу на Камчатке
close
Depositphotos

На Камчатке заметили двух бурых медведей, которые обследовали стелу. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, хищники после спячки искали пищу между Елизовским и Усть-Большерецким районами края, но не обнаружили ничего съедобного.

Два дня назад заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае опубликовал на своей странице в соцсети видео «танцующего» медведя. Согласно посту, хищники начали бороться за территорию у самого популярного дерева. Этим «танцем» они метят его, чтобы дать знать сородичам о своем статусе и о том, что место занято. В заповеднике объяснили, что наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона.

После вопроса одного из подписчиков в комментариях в «Тунгусском» рассказали, что человек чувствует не очень ярко выраженный запах на месте «танца». Кроме того, на дереве после движений хищника остаются небольшие клочки шерсти.

Ранее бараны остановили кортеж из Porsche в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами