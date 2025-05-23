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На видео попало, как бараны остановили кортеж из Porsche в Дагестане

В Дагестане бараны остановили колонну спорткаров Porsche и попали на видео
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Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В Дагестане стадо овец и баранов заблокировало проезд для колонны автомобилей Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«Бараны на дороге! И мы в кои-то веки не про человеческий фактор. Колонна суперкаров из Екатеринбурга встряла на трассе в Дагестане», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что водители не менее пяти немецких спорткаров были вынуждены остановиться, пока отара проходила по дороге. Перегоняемые животные заняли всю ширину проезжей части, также они шли и по обочине.

Попавшие в затор автомобилисты с Урала устроили автопробег на Porsche по Кавказу, они уже посетили Кабардино-Балкарию, Чечню и приехали в Дагестан. На стоящем в заторе черном купе Porsche 911 Carrera S установлен номерной знак Свердловской области.

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