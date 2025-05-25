«Выходите все быстрее!»: в Туле беспилотник упал во двор дома

Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь БПЛА над Россией

Ночью в Туле во дворе пятиэтажки упал украинский беспилотник. Остекление одного из подъездов дома серьезно пострадало, частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства ПВО перехватили 110 БПЛА над 13 регионами РФ. По предварительным данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв.

В Туле беспилотник упал во дворе пятиэтажки, написал в Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Около 01:00 25 мая власти региона сообщили, что в области работают средства ПВО. Над Тульской областью ликвидировали четыре украинских беспилотника.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Миляев, призвав жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Около 05:00 беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Металлургов в Туле. В трех многоэтажках зафиксировали повреждения окон.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется», — написал Миляев.

Только в 08:00 в регионе отменили опасность атаки беспилотников.

По данным SHOT, жители многоэтажки проснулись от сильного грохота и сразу стали выбегать на улицу. Все были напуганы.

«Выходите все быстрее!» — кричит местная жительница на видео, которое сняли очевидцы.

Судя по кадрам, остекление одного из подъездов серьезно пострадало, во дворе разбросаны обломки. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

Ликвидировали 110 БПЛА

В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников: 16 над Тульской областью, по 14 над Брянской и Калужской, по 13 над Московским регионом и Тверской областью, по десять над Белгородской и Курской областями, восемь над Орловской, семь над Крымом, два над Смоленской областью, по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что два беспилотника ликвидировали на окраине Обнинска, три — на территории Сухиничского района, пять — на территории Тарусского района, один в Боровском районе и три в Малоярославецком районе. В регионе нет пострадавших и разрушений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью средства ПВО уничтожили десять беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, в местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что восемь из 13 БПЛА сбили над Тверью в районе Мигалово. Обошлось без жертв и разрушений.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что уже третью ночь подряд сохраняется опасность атаки БПЛА на территории Ельца. Он не сообщил ничего о жертвах или повреждениях.

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«Этой ночью над Орловской областью уничтожено 16 вражеских БПЛА. По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки», — написал губернатор региона Андрей Клычков.

Главы Нижегородской и Новгородской областей рассказали, что, по их данным, в регионах нет пострадавших и повреждений.