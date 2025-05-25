На подлете к Москве сбили еще два БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Согласно сообщениям мэра города, в течение дня столицу пытались атаковать 19 БПЛА.

Прошлой ночью в Туле во дворе пятиэтажного дома на улице Металлургов упал украинский беспилотник. Жители многоэтажки проснулись от сильного грохота и сразу стали выбегать на улицу. Все были напуганы. В итоге остекление одного из подъездов здания серьезно пострадало, были частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства ПВО перехватили 110 дронов над 13 российскими регионами (Московский регион попыталась атаковать 13 БПЛА). По предварительным данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.