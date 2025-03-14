В ГД РФ разработали проект о выплатах за ведение домашнего хозяйства

Инициативная группа депутатов Государственной думы РФ разработала законопроект о предоставлении ежемесячных выплат гражданам, которые занимаются домашним хозяйством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

По данным агентства, авторы законопроекта предлагают выплачивать пособия в размере прожиточного минимума россиянам, занимающимся исключительно ведением домашнего хозяйства. Речь идет только о тех гражданах, которые постоянно проживают на территории РФ совместно с членами своих семей.

В документе уточняется, что под ведением домашнего хозяйства понимаются работы по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, уход за одеждой и обувью) и забота о детях старше 1,5 года. Сюда же относятся походы в продуктовые и хозяйственные магазины, а также забота о престарелых родителях и членах семьи с инвалидностью.

«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из документа следует, что ежемесячные выплаты будут предоставляться гражданам в течение шести месяцев. Далее россиянам придется подавать новые заявления о назначении пособий.

В случае принятия законопроекта материальную помощь начнут получать жители РФ, семьи которых имеют среднедушевой доход, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума.

Ранее в РФ предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей.