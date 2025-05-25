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Самарские компании обязали брать на работу участников СВО

Самарские компании обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября 2025 года
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Единая Россия

Самарские компании с численностью работников более 100 человек обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Самарской губернской думы.

В публикации отмечается, что депутаты регионального парламента приняли соответствующий законопроект в двух чтениях.

Подчеркивается, что организации с численностью сотрудников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест для трудоустройства демобилизованных воинов.

В думе подчеркнули, что порядка 1270 организаций региона попадут под действие данного закона.

До этого президент России Владимир Путин поручил обеспечить трудоустройство участников специальной военной операции на Украине, имеющих квалификацию инженера.

10 марта этого года Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Мишустин назвал поддержку участников СВО абсолютным приоритетом.

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