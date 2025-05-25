СК назвал две возможных причины пожара в ТЦ Королева

Подмосковное управление Следственного комитета (СК) России сообщило в Telegram-канале, что возгорание в торговом центре в Королеве могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки.

В ведомстве заявили, что после того, как огонь в здании потушат, следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия и установят все обстоятельства ЧП.

Пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского днем. Окна с одной стороны здания почернели, из здания валил дым. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Очевидец ЧП Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

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