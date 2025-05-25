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СК назвал две возможных причины пожара в ТЦ Королева

СК: ТЦ Королева мог загореться из-за неисправности или перегрузки проводки
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ГСУ СК России по Московской области

Подмосковное управление Следственного комитета (СК) России сообщило в Telegram-канале, что возгорание в торговом центре в Королеве могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки.

В ведомстве заявили, что после того, как огонь в здании потушат, следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия и установят все обстоятельства ЧП.

Пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского днем. Окна с одной стороны здания почернели, из здания валил дым. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Очевидец ЧП Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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