В Подмосковье обломки сбитого беспилотника упали на территории школы

Mash: обломки сбитого БПЛА упали на территорию школы в Бронницах в Подмосковье

Несколько обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию школы в Бронницах Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ночь на 25 мая в Туле во дворе пятиэтажки упал украинский беспилотник. Остекление одного из подъездов дома серьезно пострадало, частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства противовоздушной обороны перехватили 110 БПЛА над 13 регионами РФ. По предварительным данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной атаки украинских беспилотников. Падение обломков БПЛА вызвало возгорание в промышленной зоне города, из-за чего пострадали восемь человек.

Один из дронов упал на крышу жилого дома, из-за чего повреждения получили 30 квартир. Помещения оказались «завалены осколками».

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