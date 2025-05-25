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В американском Колорадо ссора закончилась стрельбой с ранеными

В США при стрельбе в Колорадо пострадали шесть человек
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Global Look Press

В США, как минимум, шесть человек пострадали при стрельбе в штате Колорадо, передает ABC News.

По данным полиции, стрельба произошла в городе Колорадо-Спрингс накануне вечером во время ссоры между несколькими людьми. О беспорядках с выстрелами по телефону 911 сообщили сразу несколько местных жителей. Полицейские обнаружили на месте конфликта несколько пострадавших с огнестрельными ранениями. По меньшей мере один из них был госпитализирован в критическом состоянии, состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.

Телеканал уточняет, что пока никто не задержан. Полицейские все еще устанавливают личности всех участников инцидента.

В конце марта в результате стрельбы в ночном клубе Хьюстона, крупнейшего города американского штата Техас, тоже были ранены шесть человек. Стрельба произошла в 3:00 (11:00) в ночь на 23 марта в заведении Latinas Sports Bar. Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия в критическом состоянии.

Правоохранители разыскивали двух испаноговорящих мужчин, которые могли скрыться на черном автомобиле Toyota Corolla или Camry. По версии полиции, они стали участниками спора, который перерос в перестрелку. На записи с камер видеонаблюдения видно, как один из подозреваемых стреляет в сторону входа в заведение, которое должно было быть закрыто.

Ранее в Россоши мужчина открыл огонь по людям на вокзале.

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