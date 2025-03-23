В Техасе двое неизвестных открыли огонь в ночном клубе, есть пострадавшие

ABC: шесть человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в Техасе

В результате стрельбы в ночном клубе Хьюстона, крупнейшего города американского штата Техас, были ранены шесть человек, передает ABC.

По данным телеканала, стрельба произошла в 3:00 (11:00) в ночь на 23 марта в заведении Latinas Sports Bar. Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что причина стрельбы пока не установлена. Правоохранители разыскивают двух испаноговорящих мужчин, которые могли скрыться на черном автомобиле Toyota Corolla или Camry. По версии полиции, они стали участниками спора, который перерос в перестрелку. На записи с камер видеонаблюдения видно, как один из подозреваемых стреляет в сторону входа в заведение, которое должно было быть закрыто.

«В клубе в это время подавали алкоголь, что в Техасе запрещено после 2:00, если только у заведения нет разрешения на подачу алкоголя в позднее время», — отмечает телеканал.

Согласно материалу, на противоположенной стороне города в эту ночь произошла похожая история: в мужчину выстрелили после ссоры, когда он выходил из клуба.

Вечером 7 марта в районе Скарборо в канадском Торонто торжественное открытие нового паба закончилось стрельбой. Около 22:40 (6:40 8 марта мск) трое неизвестных в масках ворвались в помещение. Один из них был вооружен штурмовой винтовкой, у остальных были пистолеты. Они открыли огонь по находившимся внутри людям. По словам представителя местной полиции Пола Макинтайра, шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения, другие были ранены осколками стекла. Нападавшие скрылись с места происшествия. Их мотивы неизвестны.

Ранее молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро.