Стоял с пивом: в Россоши мужчина открыл огонь по людям на вокзале

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на вокзале в Россоши

В Россоши Воронежской области мужчина открыл стрельбу на вокзале, пострадал один человек. Причиной предварительно мог быть конфликт — мужчины сначала поссорились, а потом один из них достал пистолет и выстрелил во второго. После этого стрелявший скрылся. Источник РЕН ТВ заявил, что его уже задержали. По данным СМИ, мужчина ранее уже был судим за разбой, у него есть проблемы с алкоголем и долги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет Воронежской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы на вокзале в Россоши. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По версии следствия, в дневное время 23 мая 2025 года около железнодорожного вокзала города Россоши неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов в прохожих, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Нападавший с места происшествия скрылся», — говорится в публикации.

В региональной прокуратуре также сообщили о проведении проверки.

По данным источника РЕН ТВ, мужчину, открывшего стрельбу, предварительно, задержали. Правоохранительные органы пока не подтверждали эту информацию.

Достал оружие и выстрелил

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», мужчина в черной одежде начал стрелять около 17:00. Сначала он стоял с пивом, а потом достал оружие и выстрелил в человека, который шел в его сторону. После этого он также открыл огонь по группе мужчин.

В воронежском МВД ранее сообщили об одном пострадавшем. При этом SHOT уточнил, что в результате стрельбы ранения получили два человека, одного из них доставили в больницу. В то же время «Осторожно, новости» писали о двух госпитализированных.

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«Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы, которые находились на станции в этот момент», — говорится в публикации.

Причиной стал конфликт

Открывшему стрельбу мужчине удалось скрыться с места преступления. В полиции ранее заявили, что разыскивают подозреваемого. По данным СМИ, в Россоши объявляли план «Перехват». Местные жители сообщали, что видели мужчину в районе улицы Свердлова.

Telegram-каналы публиковали ориентировки на подозреваемого. По данным Baza, мужчину зовут Владимир Токарев, ему 38 лет. Телеканал РЕН ТВ добавляет, что ранее он уже был судим по статье о разбое. RT пишет, что у Токарева есть долги, Readovka — что у мужчины также проблемы с алкоголем.

По информации SHOT, причиной стрельбы стал предшествующий конфликт. Токарев поссорился с другим мужчиной и после словесной перепалки достал пистолет.

«Токарев выстрелил оппоненту в спину, пуля прошла навылет. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии в больнице, ему сделали операцию», — уточняет Telegram-канал.