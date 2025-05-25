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Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: Шебекино, Муром и Соболевка подверглись атакам дронов ВСУ
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Соболевка Валуйского округа беспилотник повредил два легковых автомобиля на территории фермерского хозяйства.

В селе Муром Шебекинского округа атака дрона привела к возгоранию в частном доме.

В городе Шебекино система радиоэлектронной борьбы подавила дрон, который при падении сдетонировал, повредив надворную постройку около частного дома. Также четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали территорию шебекинского предприятия, в результате чего были повреждены крыши складского помещения и цеха. Еще два FPV-дрона ударили по припаркованным грузовикам, которые загорелись. Позже их потушили сотрудники МЧС.

24 мая беспилотник ВСУ атаковал двух сотрудников МЧС в Белгородской области. Инцидент произошел в Борисовском районе. Огнеборцы пожарно-спасательной части №17 прибыли на место возгорания сухой травы после атаки дрона. Во время тушения огня противник осуществил повторную атаку, в результате чего двое пожарных получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Ранее жительница Шебекино получила контузию в результате удара дрона ВСУ.

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