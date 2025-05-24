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Жительница Белгородской области пострадала от атаки украинского дрона

Гладков: жительница Шебекино получила контузию в результате удара дрона ВСУ
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником частный дом в городе Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила контузию, но отказалась от госпитализации. Медики оказали ей помощь на месте.

Украинский дрон пробил кровлю дома, а также повредил легковой автомобиль, добавил глава региона.

24 мая беспилотник ВСУ атаковал двух сотрудников МЧС в Белгородской области. Инцидент произошел в Борисовском районе. Огнеборцы пожарно-спасательной части №17 прибыли на место возгорания сухой травы после атаки дрона. Во время тушения огня противник осуществил повторную атаку, в результате чего двое пожарных получили ранения. Они были доставлены в больницу.

19 мая в Шебекино украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины. Одна из них получила серьезные ранения, ее спасти не удалось. В связи с этим Гладков выразил соболезнования ее родным и близким, назвав произошедшее «тяжелой утратой» для всех жителей Белгородской области. Вторую женщину добавили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненую, подчеркнул губернатор.

Ранее сапер рассказал, что ВСУ маскируют самодельные мины под кукурузу в Белгородской области.

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