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Суд арестовал петербурженку за поджог отделения полиции по наводке мошенников

Поджигательницу отдела полиции в Петербурге на два месяца заключили под стражу
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд на два месяца заключил под стражу жительницу города, которую обвиняют в совершении теракта. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, около 1:20 24 мая 38-летняя женщина бросила в окно актового зала 37-го отдела полиции управления МВД России бутылку с зажигательной смесью. Это привело к пожару. Уточняется, что после задержания петербурженка признала свою вину и раскаялась в том, что совершила.

«О. на протяжении недели систематически выполняла указания неизвестных лиц, где последнее ее задание стало совершение поджога», — отметили следователи в своем ходатайстве и заявили, что на свободе женщина может продолжить заниматься преступной деятельностью и создать опасность для общества.

По словам самой петербурженки, преступление она совершила из-за мошенников, которые взломали ее аккаунт на «Госуслугах» и от ее имени оформили кредиты. Кроме того, неизвестные обвинили ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовного дела, женщина решилась на поджог.

Ранее Каннский кинофестиваль лишился света из-за поджогов.

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