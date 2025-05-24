Каннский кинофестиваль лишился света из-за поджогов

Электроснабжение смогли восстановить во Дворце фестивалей, где проходит Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает Screen Daily.

Техника в нескольких зданиях за пределами Дворца и видеоэкранные установки теперь снова работают, хотя многие другие части города по-прежнему остаются без электричества.

Отключение электричества произошло утром. Полиция региона Приморские Альпы заявила, что причиной отключения электричества стали два поджога, которые правоохранители назвали «злонамеренными актами вандализма». Одним из таких актов стал поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон.

Расследование инцидента ведется, злоумышленников ищут.

Известно, что из-за отсутствия электричества некоторые посетители фестиваля не смогли получить доступ к своим онлайн-билетам. Всего 160 тысяч домов остались без электричества в западном регионе Приморских Альп, были отключены светофоры, железнодорожное сообщение было значительно задержано.

Благодаря подключению энергогенераторов организаторы фестиваля пообещали, что церемония закрытия в 18:40 пройдет «в нормальных условиях».

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».