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Петербурженку обвинили в совершении теракта

СК: на жительницу Петербурга завели дело о теракте после поджога отдела полиции

Петербурженке предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства преступления, которое было совершено в ночь на 24 мая.

По версии следствия, женщина бросила бутылки с зажигательной смесью в окно 37-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району. Поджигательница действовала по указанию мошенников.

В субботу «Фонтанка» писала, что инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Во время пожара обгорел актовый зал, сотрудники смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к зданию подошла женщина, разбила окно и устроила пожар. После этого она прошла несколько дворов, села в автомобиль и уехала.

Позже ее задержали. По словам самой 38-летней петербурженки, преступление она совершила из-за мошенников, которые взломали ее аккаунт на Госуслугах и от ее имени оформили кредиты. Помимо этого, неизвестные обвинили ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовного дела, женщина решилась на поджог.

Ранее в Тверской области задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны РФ.

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