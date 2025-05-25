В Казахстане на берег выбросило сотни туш тюленей

В Казахстане на берег Каспийского моря выбросило сотни туш тюленей. Об этом пишет Orda.

Этот массовый выброс туш не является единичным — в 2024 году на берегах Каспия находили тысячи животных. В 2025 году только в мае было обнаружено 264 тушки. Из-за высокой температуры воды останки быстро разлагаются, и точно установить, что произошло с животными, не представляется возможным. Тем не менее часть тюленей была найдена в браконьерских сетях, информация о которых была передана правоохранителям.

«В основном, это дело браконьеров. Но доказать, <..> мы не можем. Только если конкретно туши не запутались в сетях. А те, что без сеток и характерных повреждений… Все вокруг все понимают, но доказать не могут. А браконьеры как ходили, так и ходят в море. <..> Повлиять на них не можем ни мы, ни пограничники», — прокомментировал ситуацию главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

До этого в Приморье на берег вынесло тушу кита. Это был второй кит за неделю, тушу которого вынесло на берег после шторма в Хасанском районе.

Ранее британские спасатели попытались помочь тюленю, который оказался камнем.