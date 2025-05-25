На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане на берег выбросило сотни туш тюленей

Orda: в Казахстане на берег Каспийского моря выбросило сотни туш тюленей
close
HelenaGR/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане на берег Каспийского моря выбросило сотни туш тюленей. Об этом пишет Orda.

Этот массовый выброс туш не является единичным — в 2024 году на берегах Каспия находили тысячи животных. В 2025 году только в мае было обнаружено 264 тушки. Из-за высокой температуры воды останки быстро разлагаются, и точно установить, что произошло с животными, не представляется возможным. Тем не менее часть тюленей была найдена в браконьерских сетях, информация о которых была передана правоохранителям.

«В основном, это дело браконьеров. Но доказать, <..> мы не можем. Только если конкретно туши не запутались в сетях. А те, что без сеток и характерных повреждений… Все вокруг все понимают, но доказать не могут. А браконьеры как ходили, так и ходят в море. <..> Повлиять на них не можем ни мы, ни пограничники», — прокомментировал ситуацию главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

До этого в Приморье на берег вынесло тушу кита. Это был второй кит за неделю, тушу которого вынесло на берег после шторма в Хасанском районе.

Ранее британские спасатели попытались помочь тюленю, который оказался камнем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами