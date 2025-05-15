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Британские спасатели пытались помочь тюленю, который оказался камнем

Британец принял большой камень на пляже за тюленя и обратился к спасателям
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Cleethorpes Wildlife Rescue

В Великобритании спасатели пытались помочь тюленю, но нашли лишь камень, сообщает Би-би-си.

В конце прошлой недели в службу спасения дикой природы города Клиторпс (Cleethorpes Wildlife Rescue) в Линкольншире позвонил местный житель. Он заявил, что гулял по побережью и увидел молодого тюленя в беде. На указанный пляж выехали ветеринар и два волонтера, но никого не нашли.

Зоозащитники связались с заявителем и уточнили у него точное месторасположение животного, которому, по его мнению, требовалась помощь. Тогда же они поняли, что прохожий принял за тюленя большой камень в зоне отлива.

«Мы часто говорим людям не приближаться к тюленям и не беспокоить их. Камень действительно был похож на тюленя, так что представитель общественности [поступил] правильно, что обратился к нам», — подчеркнул Аарон Госс, старший спасатель благотворительной организации.

По его словам, это не первый раз, когда случайный объект ошибочно идентифицировали как тюленя. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, добавил Госс.

«Несколько лет назад у нас на пляже было бревно, выброшенное на берег немного дальше, и люди приняли его за тюленя. И, опять же, с большого расстояния оно действительно выглядело как тюлень», — подтверждает зоозащитник.

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