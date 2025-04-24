В Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта

В Красноярске ребенок провалился в шахту лифта на стройке

Ребенка госпитализировали с травмами после того, как он упал со второго этажа на стройке в Красноярске. Об этом сообщает межрегиональный центр по делам детей.

Инцидент произошел на заброшенной стройке, которая, по данным источника, ничем не огорожена. 12-летний школьник бегал по территории и забрался в недостроенное здание, где он случайно упал в шахту лифта.

Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. По словам матери, ее сыну повезло, так как травмы могли оказаться более серьезными. На данный момент медики оказывают пациенту всю необходимую помощь.

По мнению правозащитников, на территорию, где мальчик получил повреждения, может попасть любой несовершеннолетний.

«Это заброшенное здание находится вблизи двух школ. Дети могут беспрепятственно попасть на опасную территорию – здание никак не огорожено», – сообщается в публикации.

Представители организации направили заявления в прокуратуру и следственный комитет.

Ранее беременная россиянка во время схваток застряла в лифте роддома.