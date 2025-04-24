Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта

В Красноярске ребенок провалился в шахту лифта на стройке
close
Depositphotos

Ребенка госпитализировали с травмами после того, как он упал со второго этажа на стройке в Красноярске. Об этом сообщает межрегиональный центр по делам детей.

Инцидент произошел на заброшенной стройке, которая, по данным источника, ничем не огорожена. 12-летний школьник бегал по территории и забрался в недостроенное здание, где он случайно упал в шахту лифта.

Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. По словам матери, ее сыну повезло, так как травмы могли оказаться более серьезными. На данный момент медики оказывают пациенту всю необходимую помощь.

По мнению правозащитников, на территорию, где мальчик получил повреждения, может попасть любой несовершеннолетний.

«Это заброшенное здание находится вблизи двух школ. Дети могут беспрепятственно попасть на опасную территорию – здание никак не огорожено», – сообщается в публикации.

Представители организации направили заявления в прокуратуру и следственный комитет.

Ранее беременная россиянка во время схваток застряла в лифте роддома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами