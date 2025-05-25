В Свердловской области задержали активистов молодежной партии «Яблоко»

Правоохранители задержали 10 активистов Свердловского отделения молодежной партии «Яблоко» в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным газеты, активисты участвовали в акции «Вечер писем политзаключенным». Среди задержанных — зампредседателя отделения Егор Ткаченко.

«Участники оправдывают террористов, называя их «политическими заключенными». Участники акции, как предполагается, поддерживали террористов», — сказал собеседник «Ъ-Урал».

В Telegram-канале «Яблока» отмечается, что мероприятие «Вечер писем политзаключенным» должно было состояться сегодня в 14:00 в офисе по ул. Мамина-Сибиряка, 85. Там указано, что такая акция проводится каждый месяц.

27 февраля в Екатеринбурге задержали председателя свердловского отделения молодежного «Яблока» Ивана Лукина. Активист вышел к расположенному в центре города памятнику декабристам, чтобы возложить у монумента цветы. В этот момент к нему подошел неизвестный, предположительно, сотрудник Центра «Э».

Спустя несколько часов Лукина обнаружили в отделе полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу. После появления в отделе родителей и адвоката задержанного юношу отпустили.

Ранее суд арестовал подозреваемого в вымогательстве члена партии «Яблоко».